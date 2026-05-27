أبل تطور ميزة ثورية لحماية آيفون من السرقة الخاطفة

خبرني - تعمل "أبل" على تطوير ميزة أمنية جديدة قد تصبح واحدة من أقوى وسائل الحماية ضد سرقة هواتف آيفون، خاصة في حالات الخطف السريع التي يتعرض فيها المستخدم لسرقة هاتفه وهو مفتوح بالفعل.

وتستهدف الميزة الجديدة سيناريو شائعًا: شخص ينتزع هاتف آيفون من يد المستخدم ويهرب بسرعة، بينما يكون الجهاز مفتوحًا وجاهزًا للاستخدام، وهي نقطة ضعف لا تعالجها أنظمة الحماية الحالية بشكل كامل.

أنظمة الحماية الحالية لا تكفي دائمًا

تمتلك "أبل" بالفعل عدة طبقات أمنية، أبرزها ميزة Find My مع “Activation Lock”، والتي تمنع اللص من إعادة ضبط الهاتف أو تفعيله دون بيانات حساب "أبل" الأصلي، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

كما توفر الشركة ميزة Stolen Device Protection، التي تفرض استخدام بصمة الوجه Face ID أو Touch ID، إضافة إلى فترة انتظار زمنية قبل تغيير الإعدادات الحساسة مثل:

- تغيير كلمة مرور حساب "أبل".

- تعطيل “Find My”.

- إيقاف ميزة الحماية نفسها.

- عرض كلمات المرور المحفوظة.

- تعديل إعدادات الأمان والأجهزة الموثوقة.

لكن المشكلة تظهر عندما تتم سرقة الهاتف وهو مفتوح بالفعل، إذ يمكن حينها الوصول لبعض البيانات أو التطبيقات قبل أن يتمكن المستخدم من قفله عن بُعد.

كيف ستعمل الميزة الجديدة؟

بحسب التقارير، تعمل "أبل" على تطوير نظام ذكي يعتمد على مستشعرات الحركة داخل الهاتف، مثل مقياس التسارع “Accelerometer”، لاكتشاف حالات السرقة المفاجئة.

فعندما يكتشف النظام أن الهاتف انتُزع بعنف من يد المستخدم وتحرك بسرعة بطريقة غير طبيعية، سيقوم آيفون تلقائيًا بقفل نفسه فورًا.

وتشبه هذه التقنية ميزة Theft Detection Lock الموجودة على هواتف أندرويد، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل الحركة لرصد محاولات السرقة.

دور Apple Watch في كشف السرقة

تشير المعلومات أيضًا إلى أن الميزة قد تستفيد من وجود Apple Watch مقترنة بالهاتف، حيث ستراقب المسافة بين الساعة وآيفون.

وفي حال ابتعد الهاتف فجأة عن المستخدم في مكان غير مألوف، سيفترض النظام احتمال تعرضه للسرقة، ليُفعّل تلقائيًا قيود “Stolen Device Protection”، بما يشمل التحقق البيومتري وفترات الانتظار قبل تعديل الإعدادات الحساسة.

لماذا يستهدف اللصوص هواتف آيفون؟

ترى التقارير أن القيمة العالية لإعادة بيع هواتف آيفون تجعلها الهدف الأول للصوص حول العالم، خاصة أن الأجهزة القديمة نسبيًا ما تزال تحتفظ بأسعار مرتفعة في الأسواق الموازية وخارج الولايات المتحدة، على عكس كثير من هواتف أندرويد التي تنخفض قيمتها بسرعة مع الوقت.

ورغم عدم إعلان "أبل" رسميًا عن موعد إطلاق الميزة الجديدة، فإن تقارير أشارت إلى العثور على أكواد برمجية تؤكد أن الشركة تعمل عليها حاليًا بشكل فعلي، ما قد يعني وصولها في تحديثات مستقبلية لنظام iOS.