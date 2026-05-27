محفظة سامسونغ تدعم جوازات السفر الرقمية وتلاحق أبل وغوغل

خبرني - أعلنت "سامسونغ" عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق Samsung Wallet تتيح للمستخدمين حفظ بيانات جواز السفر رقميًا داخل الهاتف، في خطوة تضع الشركة أخيرًا في منافسة مباشرة مع "أبل" و"غوغل" اللتين توفران هذه الميزة منذ فترة داخل الولايات المتحدة.

الميزة الجديدة تحمل اسم “Samsung ID with CLEAR”، وتم تطويرها بالتعاون مع شركة CLEAR المتخصصة في خدمات التحقق من الهوية.

وبحسب "سامسونغ"، تعتمد الخدمة على معلومات جواز السفر الأميركي للمستخدم، مع التحقق من الهوية عبر CLEAR، ما يسمح للمسافرين باستخدام هواتفهم فقط لإثبات هويتهم في أكثر من 250 نقطة تفتيش تابعة لإدارة أمن النقل الأميركية TSA.

الميزة متاحة داخل الولايات المتحدة فقط

حتى الآن، تقتصر الخدمة على الاستخدام المحلي داخل الولايات المتحدة، حيث يمكن الاعتماد على الهوية الرقمية في المطارات ونقاط التفتيش الأمنية، بالإضافة إلى بعض الملاعب الرياضية مثل BMO Stadium في لوس أنجلوس.

ولم تكشف "سامسونغ" عن خطط واضحة لتوسيع الخدمة عالميًا، خاصة أن شركة CLEAR تعمل حاليًا داخل الولايات المتحدة فقط.

حماية أمنية عبر Samsung Knox

أكدت الشركة أن الوصول إلى الهوية الرقمية يتطلب بصمة الإصبع أو الرقم السري، مع حماية البيانات عبر منصة الأمان Samsung Knox وتشفيرها داخل هواتف Galaxy.

ورغم سهولة الاعتماد على النسخة الرقمية، شددت "سامسونغ" على أن المستخدمين ما زالوا بحاجة إلى حمل جواز السفر الحقيقي أثناء السفر، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، حيث تهدف الميزة إلى تسهيل المرور عبر نقاط التفتيش دون الحاجة لإخراج الوثائق من الحقيبة، وليس استبدالها بالكامل.

طريقة تفعيل “Samsung ID with CLEAR”

وأوضحت "سامسونغ" أن إعداد الخدمة يتم بخطوات بسيطة:

- فتح تبويب “Quick Access” داخل Samsung Wallet.

- الضغط على علامة “+”.

- اختيار “Digital IDs”.

- ثم اختيار “Samsung ID with CLEAR”.

- الضغط على “Get Card” واتباع التعليمات.

وبعد الانتهاء من الإعداد، يمكن للمستخدم عرض هويته الرقمية عبر الهاتف أو استخدام رمز QR أثناء المرور بنقاط التفتيش الأمنية.