الحاجة وفاء مروان الجنيني في ذمة الله

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً



خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله و بمزيد من الحزن والألم ينعى آل الجنيني و أقاربهم وأنسباؤهم الحاجة وفاء مروان الجنيني (ام آية) التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة شقيقة كل من الحاج مجدي (أبو مروان) و العقيد محمود (أبو عبدالله) وعوني (أبو باسل) والمهندس أحمد (أبو عمر ) و سوزان (زوجة حسن نصر) و سمر (زوجة صالح الزعبي) و ديما (زوجة تيسير العساف) و دعاء زوجة (محمد الشنطي).

وسيشيع الجثمان بعد صلاة عصر اليوم (الأربعاء) من مسجد الخندق الى مثواها الأخير في مقبرة الخندق

تقبل التعازي للرجال و النساء في ديوان قاقيش و لمدة يومان بعد صلاة العصر

إنا لله و إنا إليه راجعون