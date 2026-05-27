تسريب خطير يفضح جوازات سفر وصور آلاف المتقدمين لتأشيرات بريطانيا عبر الإنترنت

خبرني - كشف تقرير جديد عن تعرض آلاف المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة إلى المملكة المتحدة لتسريب خطير للبيانات، بعدما تبين أن موقعًا يُعرف باسم "UK Visa Portal" كان يعرض بشكل علني جوازات السفر وصور السيلفي الخاصة بالمستخدمين على الإنترنت.

وبحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" فإن شخصًا مجهول الهوية أبلغ الموقع الأمني بوجود ثغرة خطيرة تسمح بالوصول إلى ما لا يقل عن 100 ألف مستند وصورة رفعها المستخدمون أثناء عملية التقديم للحصول على التأشيرة البريطانية.

وأكد التقرير أن الموقع لا يرتبط بالحكومة البريطانية رسميًا، فيما اشتكى بعض المستخدمين من أنهم دفعوا رسومًا لهذا الموقع بالخطأ بدلًا من استخدام البوابة الحكومية الرسمية.

وأوضح أنه تحقق من صحة التسريب بعد التواصل مع عدد من المتضررين والتأكد من أن البيانات المعروضة تعود لهم بالفعل.

ورغم خطورة الواقعة، لم يوفر موقع “UK Visa Portal” أي وسيلة واضحة للإبلاغ عن المشكلات الأمنية، كما لا يتضمن معلومات مباشرة عن إدارة الشركة أو المسؤولين عنها.

وأشار التقرير إلى أن الموقع الإخباري حاول التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني المدرج على الموقع لتحذيرها من الثغرة الأمنية المستمرة، إلا أن الرد جاء من محامين وشركة علاقات عامة بدلًا من الإدارة نفسها.

وأكد أنه رفض مشاركة تفاصيل الثغرة مع صندوق البريد العام لخدمة العملاء، خوفًا من إساءة استخدام البيانات الحساسة، وطالب بالتواصل المباشر مع الإدارة المعنية لمعالجة الأزمة، لكن الشركة لم تقدم أي استجابة حتى الآن، فيما لا تزال الثغرة قائمة دون إصلاح.

وأشار التقرير إلى أن نشر الخبر يأتي بدافع المصلحة العامة، لتحذير المستخدمين الحاليين والمحتملين من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الخدمة، مع الامتناع عن نشر التفاصيل التقنية الدقيقة لتجنب تعريض المزيد من البيانات للخطر.

وفي ختام التقرير، شدد الموقع على أن التقديم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني البريطاني لا يتطلب الاستعانة بخدمات طرف ثالث، ما لم يكن المتقدم يتعامل مع محامٍ مختص بالهجرة، مؤكدًا أن الطريقة الآمنة والموثوقة تتمثل في التقديم مباشرة عبر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.