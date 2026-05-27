*
الاربعاء: 27 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إسرائيل تعلن اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحماس في غارة على غزة

  • 27 أيار 2026
  • 09:29
إسرائيل تعلن اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحماس في غارة على غزة

خبرني - أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس غداة استهدافه بغارة جوية على غزة، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وكتب وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور عبر منصة إكس "تم القضاء أمس على قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة".

وكان كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلنا الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة جوية على غزة استهدفت محمد عودة، القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس. ولم تُصدر حماس أي بيان حتى الآن في هذا الشأن

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي.. 140 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى
رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي.. 140 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد...
  • 2026-05-27 08:57
محافظة القدس تحذّر من تداعيات المساس بالوصاية الهاشمية على الأقصى
محافظة القدس تحذّر من تداعيات المساس بالوصاية الهاشمية على الأقصى
  • 2026-05-27 02:22
أيرلندا تعتزم حظر استيراد سلع مستوطنات الضفة
أيرلندا تعتزم حظر استيراد سلع مستوطنات الضفة
  • 2026-05-27 02:00
في يوم عرفة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
في يوم عرفة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
  • 2026-05-26 21:59
البث الإسرائيلية: رئيس الشاباك يلتقي مع دحلان
البث الإسرائيلية: رئيس الشاباك يلتقي مع دحلان
  • 2026-05-26 21:56
إسرائيل تعلن استهداف محمد عودة قائد القسام الجديد
إسرائيل تعلن استهداف محمد عودة قائد القسام الجديد
  • 2026-05-26 21:46