*
الاربعاء: 27 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى

  • 27 أيار 2026
  • 08:59
إعلامي تونسي إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى

خبرني - كشف الإعلامي الرياضي التونسي نزار الاكحل، أنّ الجماهير الاردنية في الولايات المتحدة، تتجهز لمباريات المنتخب الوطني في كأس العالم، بحضور كبير، وفعاليات أردنية تعبر عن الهوية.

وقال الاكحل في حديث له عبر تلفزيون المملكة الثلاثاء، أنّ معظم تذاكر مباراتي النشامى ضد الارجنتين والجزائر بيعت بالفعل، وقد رآى خلال تنقله بين الولايات ان الجماهير تتحضر وتجهز لإقامة احتفالات أمام ملعبي المباراتين في ولايتي كاليفورنيا وتكساس الأمريكيتين.

وبين أنّ المنظمين كشفوا له عن تجهيزات لإقامة بيت شعر أردني، وتقديم للأغاني الوطنية والدبكة.

وأشار إلى أنّ بعض المنتخبات العربية الاخرى، ستعوّل على جالياتها فقط المقيمة في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ليلى عبد اللطيف تعود للواجهة.. هل توقعت إنجاز النشامى في مونديال 2026؟
ليلى عبد اللطيف تعود للواجهة.. هل توقعت إنجاز النشامى في مونديال 2026؟
  • 2026-05-27 11:07
توقعاته لم تخطئ في النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم.. خبير ألماني يتنبأ ببطل مونديال 2026
توقعاته لم تخطئ في النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم.. خبير ألماني يتنبأ ببطل ...
  • 2026-05-27 03:32
مانشستر سيتي ينهي حقبة غوارديولا بالإطاحة بـ5 من معاونيه
مانشستر سيتي ينهي حقبة غوارديولا بالإطاحة بـ5 من معاونيه
  • 2026-05-27 02:04
فراس النمري خبرة أردنية عالمية تفرض حضورها في واجهة راليات العالم
فراس النمري خبرة أردنية عالمية تفرض حضورها في واجهة راليات العالم
  • 2026-05-26 19:30
النشامى بالأبيض أمام الأرجنتين والنمسا وبالأحمر ضد الجزائر في المونديال
النشامى بالأبيض أمام الأرجنتين والنمسا وبالأحمر ضد الجزائر في المونديال
  • 2026-05-26 17:08
الأمير علي يدعو لاعبي النشامى المصابين لمرافقة المنتخب في المونديال
الأمير علي يدعو لاعبي النشامى المصابين لمرافقة المنتخب في المونديال
  • 2026-05-26 17:02