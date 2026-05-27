رئيس إنفيديا: نعتزم استثمار 150 مليار دولار سنويا في تايوان

خبرني - قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج الأربعاء إن الشركة تعتزم استثمار نحو 150 مليار دولار سنويا في تايوان، واصفا إياها بأنها "مركز" ثورة الذكاء الاصطناعي ومتوقعا أن تظل المركز العالمي لصناعة التكنولوجيا لفترة طويلة.

وأضاف هوانج، رئيس الشركة المتخصصة في صناعة الرقائق والتي تبلغ قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار "قبل أربع أو خمس سنوات، كانت إنفيديا تنفق ما بين 10 إلى 15 مليار دولار سنويا في تايوان. أما الآن فنحن ننفق 100 مليار دولار، وسيرتفع هذا الرقم إلى 150 مليار دولار سنويا".

وجاءت هذه التصريحات خلال احتفالية أقيمت في تايبه بمناسبة إطلاق المقر الرئيسي المزمع للشركة في تايوان، والذي قال هوانج إنه سيتم وضع حجر الأساس فيه هذا العام على أن يبدأ تشغيله في 2030.

ولم يحدد هوانج إطارا زمنيا لعدد السنوات التي تعتزم فيها الشركة استمرار مبلغ 150 مليار دولار سنويا.

وقال هوانج في الاحتفالية التي حضرها والداه وزوجته وابنته وابنه بالإضافة إلى نحو ألف موظف "تشهد تايوان طفرة حقيقية... تايوان هي مركز ثورة الذكاء الاصطناعي؛ فمن هنا تأتي الرقائق، وهنا تجرى عمليات التعبئة والتغليف، وهنا تُصنع الأنظمة، ومن هنا ولدت الحواسب الفائقة للذكاء الاصطناعي. عدد الشركاء الذين نعمل معهم هنا في تايوان مذهل حقا".