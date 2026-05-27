*
الاربعاء: 27 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار

  • 27 أيار 2026
  • 08:08
الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار

خبرني - ارتفع الذهب الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتقييمهم لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4516.76 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.3% إلى 4516.30 دولارا.

وتراجع الدولار، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت إيران أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بقصف أهداف قرب مضيق هرمز، وهو ما يُحتمل أن يعقد جهود إنهاء الحرب.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لوقف الصراع ربما "يستغرق بضعة أيام"، وذلك بعد أن أشار الجانبان سابقا إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بمذكرة تفاهم من شأنها وقف الأعمال القتالية واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتترقب الأسواق تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم نائب رئيس المجلس فيليب جيفرسون وعضو المجلس ليسا كوك، لتقييم تأثير التضخم على الموقف المستقبلي للسياسة النقدية.

كما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان والمقرر صدورها غدا الخميس، لاستنباط أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 77.40 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1957.75 دولارا، في حين زاد البلاديوم 0.9% إلى 1391.68 دولارا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

النفط يتراجع مع ترقب تطور المحادثات بين طهران وواشنطن
النفط يتراجع مع ترقب تطور المحادثات بين طهران وواشنطن
  • 2026-05-27 08:08
تجار: إقبال ضعيف إلى متوسط على الأضاحي عشية عيد الأضحى
تجار: إقبال ضعيف إلى متوسط على الأضاحي عشية عيد الأضحى
  • 2026-05-26 23:56
الحلويات تشهد إقبالًا متزايدًا قبيل العيد وتوقعات بذروة بعد الإفطار
الحلويات تشهد إقبالًا متزايدًا قبيل العيد وتوقعات بذروة بعد الإفطار
  • 2026-05-26 18:21
انخفاض أسعار الذهب في الأردن 70 قرشاً للغرام
انخفاض أسعار الذهب في الأردن 70 قرشاً للغرام
  • 2026-05-26 16:27
علان: حركة تجارة الألبسة نشطة نسبيا والأسعار مستقرة وبضائع العيد متوافرة
علان: حركة تجارة الألبسة نشطة نسبيا والأسعار مستقرة وبضائع العيد متوافرة
  • 2026-05-26 16:23
الأردن.. ارتفاع أسعار أصناف من السجائر 10 قروش وسط تبادل الاتهامات
الأردن.. ارتفاع أسعار أصناف من السجائر 10 قروش وسط تبادل الاتهامات
  • 2026-05-26 10:38