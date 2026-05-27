النفط يتراجع مع ترقب تطور المحادثات بين طهران وواشنطن

خبرني - تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد ارتفاعها 4% بالجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المتداولون أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات المعقدة بين إيران والولايات المتحدة وذلك بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.43 % إلى 98.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 دولار أو 1.77 %إلى 92.23 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط الثلاثاء بعد أن شن الجيش الأميركي هجمات جديدة في إيران، مما أضر بالآمال التي سادت مطلع هذا الأسبوع بشأن احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقالت إيران الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بقصف أهداف قرب مضيق هرمز، في حين ذكرت الولايات المتحدة أن ضرباتها كانت ذات طابع دفاعي.

وعقب وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، أشار كلا الجانبين إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لتدفقات النفط والغاز العالمية. لكن تصاعد الأعمال القتالية في الوقت الراهن يهدد تلك المفاوضات.

وكثفت إسرائيل قصفها على لبنان أمس الثلاثاء، مما زاد من الضغوط على جهود السلام.

ومع ذلك، فإن أنباء عن عبور بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال من مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية رفعت التوقعات باحتمال إعادة فتح الممر المائي قريبا، مما سيزيد من الإمدادات العالمية.