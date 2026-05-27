الأردن.. طقس لطيف إلى معتدل في أغلب المناطق حتى السبت

خبرني - يكون الطقس، اليوم الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم غد الخميس، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور لغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق لبادية.

ويبقى الطقس الجمعة، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس السبت، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31- 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29- 14، وفي المرتفعات الشمالية 26- 13، وفي مرتفعات الشراة 26 - 11، وفي مناطق البادية 34 - 14، وفي مناطق السهول 30- 15، وفي الأغوار الشمالية 36 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 23، وفي البحر الميت 36 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.