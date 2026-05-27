الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

خبرني - أدى الآلاف من المواطنين صباح الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف مناطق المملكة.

وألقى مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، خطبة العيد من المدينة الرياضية، بعد أن أمّ المصلين في صلاة العيد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد حددت موعد صلاة عيد الأضحى المبارك عند الساعة السابعة صباحًا في مختلف مناطق المملكة، في المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة والمصليات المعتمدة.

وقالت الوزارة، في بيان سابق، إن المصلى الرئيس لصلاة العيد سيكون في المدينة الرياضية بالعاصمة عمّان – بوابة رقم (3).

