مذبحة عائلية مروعة بسبب الشك والغيرة في أريزونا الاميركية

خبرني - شهدت ولاية أريزونا الأمريكية جريمة تقشعر لها الأبدان، حيث أقدمت أم على قتل طفليها بالرصاص قبل أن تنهي حياتها، في أعقاب قيامها بإطلاق النار على امرأة كانت برفقة زوجها داخل حانة.

وبحسب ما صرحت به الشرطة لشبكة "AZFamily"، فإن تفاصيل الحادثة بدأت بعد منتصف ليل الاثنين (بالتوقيت المحلي) مباشرة، عندما قادت الزوجة أندريا كلاريس ديفيس (38 عاما) سيارتها متجهة إلى حانة "Tailgaters" الرياضية في مدينة غلينديل.

وهناك، فتحت النار على زوجها نولان ديفيس (39 عاما) -الذي ترتبط به منذ 12 عاما- وعلى امرأة أخرى تبلغ من العمر 36 عاماً كانت ترافقه في الخارج.

وأوضح المتحدث باسم شرطة غلينديل، خوسيه سانتياغو، أن المرأة الأخرى أُصيبت برصاصة في مؤخرة رأسها أثناء محاولتها ركوب سيارتها للفرار، ونُقلت لاحقا إلى المستشفى بجروح لا تهدد حياتها ومن المتوقع أن تنجو.

وعقب الهجوم، عادت أندريا إلى منزلها، وأرسلت رسالة نصية مرعبة إلى زوجها تهدده فيها بإيذاء طفليهما، وأرفقت معها صورة صادمة لأحدهما وهو ينزف من رأسه. وعلى الفور، قام الأب بإبلاغ عناصر الشرطة المتواجدين معه في موقع الحانة، والذين سارعوا بدورهم بالتنسيق مع شرطة مدينة "فينيكس" المجاورة لاقتحام منزل الزوجين الذي يبعد نحو ميلين عن الحانة.

ومع دخولهم المنزل بالقوة نظرا لخطورة الموقف، عثرت القوات على جثث الأم وطفليها: أوستن (10 سنوات) وأندولان (18 شهرا).

وفيما يتعلق بالدوافع، كشفت إيمي باورز، الصديقة المقربة للأم، أن أندريا كانت تعيش عذابا نفسيا لشعورها بأن زوجها يخونها مع زميلة له في العمل، مؤكدة أن هذه الشكوك جعلتها تفقد عقلها تماما.

وأضافت باورز أن أندريا كانت تعاني ضغوطا شديدة وتطلب المساعدة من الجميع علنا بعدما ألمح زوجها إلى رغبته في الرحيل، معربة عن أسفها لأن أحداً لم يتنبه لسلامة الأطفال طوال تلك الفترة.

من جانبها، أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى لتجميع الصورة الكاملة، مشيرة إلى أن العلاقة الدقيقة بين الزوج والمرأة المصابة لم تُحسم بعد، وإن كانت هناك معرفة مسبقة وارتباط من نوع ما بينهما.

وتتولى شرطة غلينديل التحقيق في واقعة إطلاق النار عند الحانة، بينما تباشر شرطة فينيكس التحقيق في واقعة القتل والانتحار، مع الإشارة إلى أن الزوجين لم يكن لديهما أي سجل سابق من العنف المنزلي أو البلاغات لدى الأجهزة الأمنية.