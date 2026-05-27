*
الاربعاء: 27 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • سورية .. إصابة 19 شخصا إثر مشاجرة استخدم خلالها قنبلة يدوية

سورية .. إصابة 19 شخصا إثر مشاجرة استخدم خلالها قنبلة يدوية

  • 27 أيار 2026
  • 03:27
سورية إصابة 19 شخصا إثر مشاجرة استخدم خلالها قنبلة يدوية

خبرني  - أصيب 19 شخصا بجروح متفاوتة، الثلاثاء، إثر مشاجرة جماعية اندلعت في بلدة معردس بريف محافظة حماة السورية، تخللها استخدام أسلحة نارية وإلقاء قنبلة يدوية وفقا لما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب المعلومات المتداولة، بدأت المشاجرة في مقبرة البلدة قبيل أذان المغرب أثناء تواجد عدد من الأهالي لوضع الريحان على القبور، قبل أن تتطور بشكل سريع إلى اشتباكات عنيفة بين عدد من الأشخاص.

وذكرت المصادر أن القنبلة اليدوية التي أُلقيت خلال المشاجرة تسببت بوقوع عدد كبير من الإصابات، حيث جرى نقل المصابين إلى مشفى حماة الوطني ومشفى العموري لتلقي العلاج، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

4 قتلى إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية قرب بروكسل
4 قتلى إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية قرب بروكسل
  • 2026-05-26 21:54
مصر.. (مزحة غريبة) مع سائحة تودي بشاب الى السجن
مصر.. (مزحة غريبة) مع سائحة تودي بشاب الى السجن
  • 2026-05-26 04:11
بسبب حذاء مفقود.. شاب يعلق داخل حديقة حيوان جنوب ألمانيا
بسبب حذاء مفقود.. شاب يعلق داخل حديقة حيوان جنوب ألمانيا
  • 2026-05-25 21:50
بسبب نوع من الحلويات.. أكثر من 40 حالة تسمم غذائي في تونس
بسبب نوع من الحلويات.. أكثر من 40 حالة تسمم غذائي في تونس
  • 2026-05-25 18:49
ثري صيني يخسر 1.7 مليار دولار في يوم واحد.. كيف؟
ثري صيني يخسر 1.7 مليار دولار في يوم واحد.. كيف؟
  • 2026-05-25 13:33
شاب هندي يطلق حزب الصراصير الساخر ويهزّ المشهد السياسي في الهند
شاب هندي يطلق حزب الصراصير الساخر ويهزّ المشهد السياسي في الهند
  • 2026-05-25 09:25