سورية .. إصابة 19 شخصا إثر مشاجرة استخدم خلالها قنبلة يدوية

خبرني - أصيب 19 شخصا بجروح متفاوتة، الثلاثاء، إثر مشاجرة جماعية اندلعت في بلدة معردس بريف محافظة حماة السورية، تخللها استخدام أسلحة نارية وإلقاء قنبلة يدوية وفقا لما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب المعلومات المتداولة، بدأت المشاجرة في مقبرة البلدة قبيل أذان المغرب أثناء تواجد عدد من الأهالي لوضع الريحان على القبور، قبل أن تتطور بشكل سريع إلى اشتباكات عنيفة بين عدد من الأشخاص.

وذكرت المصادر أن القنبلة اليدوية التي أُلقيت خلال المشاجرة تسببت بوقوع عدد كبير من الإصابات، حيث جرى نقل المصابين إلى مشفى حماة الوطني ومشفى العموري لتلقي العلاج، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.