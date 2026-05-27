الولايات المتحدة على موعد مع تحول تاريخي

خبرني - أشارت بيانات التعداد السكاني الجديدة إلى أن غير البيض سيصبحون أغلبية في الولايات المتحدة لأول مرة بحلول عام 2050، وهو وضع ينعكس في 16 ولاية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت.

ويعكس هذا التحول المتوقع، حسب صحيفة "نيويورك بوست"، تغيّرات ديموغرافية هائلة يُتوقع أن تجتاح الولايات المتحدة بين عامي 2040 و2050، مدفوعة بالهجرة الدولية والداخلية، إلى جانب انخفاض معدلات المواليد، وفقا لأرقام مكتب التعداد السكاني الأمريكي.

في عام 1980، كان 80% من سكان الولايات المتحدة من البيض، لكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 47% بحلول عام 2050، وإلى 44% بحلول عام 2060.

وعلى مستوى الولايات، تبدو بعض التحولات أكثر وضوحا. ففي عام 2000، كانت هناك ثلاث ولايات فقط — كاليفورنيا وهاواي ونيو مكسيكو — تقل فيها نسبة السكان البيض عن 50%.

ولم يسبق لهاواي أن امتلكت أغلبية بيضاء، بينما أظهر التعداد السكاني الأميركي لعام 2000 أن نسبة السكان البيض بلغت 46% في كاليفورنيا و45% في نيو مكسيكو.

ثم بحلول عام 2020، ووفقا لأحدث تعداد سكاني، انخفضت نسبة السكان البيض في ماريلاند أيضا إلى 47%، وإلى 46% في نيفادا، و40% في تكساس. ومن المتوقع أن يشهد العقدان المقبلان مزيدا من التحولات الديموغرافية الكبيرة.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تشهد 10 ولايات أميركية إضافية تحول السكان البيض فيها إلى أقلية.

وتشمل هذه الولايات نيويورك، حيث ستنخفض نسبة السكان البيض إلى 46%، ونيوجيرسي إلى 37%، وكونيتيكت إلى 45%، وديلاوير إلى 47%، وفلوريدا إلى 39%، وجورجيا إلى 37%، وأريزونا إلى 43%، وإلينوي إلى 49%، وأوكلاهوما إلى 49%، وواشنطن إلى 49%.

ومن المتوقع أيضا استمرار هذه الاتجاهات، مع تحول السكان البيض إلى أقلية أو اقترابهم من وضع الأقلية في ما مجموعه 24 ولاية بحلول عام 2060.

وتشمل بعض هذه التحولات ألاسكا، حيث ستنخفض نسبة السكان البيض إلى 50% من السكان بحلول عام 2060، ولويزيانا إلى 51%، وماساتشوستس إلى 46%، ومينيسوتا إلى 51%، وميسيسيبي إلى 51%، وكارولاينا الشمالية إلى 49%، ورود آيلاند إلى 47%، وفرجينيا إلى 47%.

وتعكس هذه البيانات التغيرات الهائلة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ عام 1980.

وتُعد ولاية فرجينيا الغربية الأقل تنوعا عرقيا في الولايات المتحدة، حيث شكّل البيض 89% من سكانها في عام 2020. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة بشكل طفيف فقط إلى 86%.