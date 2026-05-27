مانشستر سيتي ينهي حقبة غوارديولا بالإطاحة بـ5 من معاونيه

خبرني - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا اليوم الثلاثاء، رحيل خمسة من أبرز أفراد الجهاز الفني المعاون للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، في خطوة تأتي لترتيب أوراق النادي عقب النهاية الرسمية لحقبة غوارديولا التاريخية التي امتدت لعشرة أعوام حافلة بالإنجازات.

وأفاد النادي السماوي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، بإنهاء العلاقة التعاقدية مع الخماسي: بيب ليندرز، كولو توريه، لورينزو بوينافينتورا، مانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور، وذلك بانتهاء منافسات الموسم الحالي (2025-2026).