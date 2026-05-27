وفاة الشاب انس زهير الهزيم (ابو مقدام)

بسم الله الرحمن الرحيم

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور» صدق الله العظيم

انتقل إلى رحمة الله تعالى انس زهير الهزيم /ابو مقدام

نسأل الله تعالى أن يغفر له و يرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وعن السيئات عفواً وغفرانا

صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد ماحص القديم والى مثواه الاخير في مقبره ماحص القديمة

تقبل التعازي للرجال في ديوان عشيره الشبلي والنساء في بيت ماحص

اول يوم مفتوح وثاني يوم من بعد صلاة العصر

إنا لله وإنا إليه راجعون