31 شهيدا وعشرات الجرحى حصيلة التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان

  • 27 أيار 2026
  • 00:52
دخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان

خبرني  - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 31 شخصا وجرح 40 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات برج الشمالي وكوثرية الرز وحبوش ومعركة وسلعا ، في تصعيد متواصل يشهده جنوب لبنان..

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن العدو الإسرائيلي ارتكب في الغارات التي شنها في الساعات الاخيرة سلسلة مجازر أدت إلى 31 شهيدا و40 جريحا وفق الآتي:

- برج الشمالي 14 شهيدا من بينهم طفلان و3 سيدات و 16 جريحا بينهم 5 اطفال و 6 سيدات

- كوثرية الرز: 5 شهداء و6 جرحى بينهم طفلان

- حبوش: 4 شهداء بينهم طفلان و10 جرحى بينهم طفلان و3 سيدات

- معركة: 6 شهداء و 6 جرحى بينهم طفل

- سلعا: شهيدان وجريحان.

 

