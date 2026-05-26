تجار: إقبال ضعيف إلى متوسط على الأضاحي عشية عيد الأضحى

خبرني - تشهد أسواق الأضاحي في الأردن هذا العام حركة بيع وشراء توصف بأنها أقل من المعتاد، وسط إقبال محدود يميل إلى الترقب، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى شريحة من المواطنين، بحسب تجار ومربين.

ويعزو عاملون في القطاع هذا الارتفاع إلى زيادة كلف الأعلاف والنقل والاستيراد عالميا، إلى جانب ارتفاع الطلب في بعض الأسواق الخارجية، ما انعكس على أسعار الخراف المحلية والمستوردة رغم وفرة المعروض.

وبحسب تقديرات في السوق المحلية، تتراوح أسعار الأضاحي البلدية للخراف متوسطة الوزن بين 240 و300 دينار، فيما يصل سعر الكيلو القائم إلى نحو 5.5–6 دنانير.

أما الخراف الرومانية، فتتراوح أسعارها بين 275 و280 دينارًا، مع تسجيل سعر يتجاوز 6 دنانير للكيلوغرام في بعض الحالات، وفق تجار.

وقال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن أسعار الأضاحي ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن الخراف الرومانية تجاوزت في بعض الحالات سعر الخراف البلدية، وهو تطور غير معتاد في السوق المحلية.

وأوضح أن ارتفاع الكلف في بلد المنشأ، إضافة إلى أجور النقل والطلب الخارجي، أسهم في دفع الأسعار نحو الأعلى، إلى جانب احتفاظ بعض المربين بالمواشي لفترات أطول.

ورغم ذلك، يؤكد عاملون في القطاع أن السوق المحلية تشهد وفرة في المعروض من الأضاحي البلدية والمستوردة، بما يتجاوز حاجات السوق المقدرة خلال الموسم.