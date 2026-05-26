دراسة نفسية: 20 دقيقة من المشي تنشط التفكير الإبداعي

خبرني - كشفت دراسة حديثة أن المشي السريع أو ممارسة نشاط بدني معتدل لمدة قصيرة قد يساعدان على تعزيز الإبداع وتحسين القدرة على توليد الأفكار بعد نحو ساعة من التمرين.

وبحسب تقرير نشره موقع PsyPost نقلاً عن دورية Sport, Exercise, and Performance Psychology، توصل باحثون إلى أن النشاط البدني المعتدل لمدة تتراوح بين 10 و25 دقيقة يرتبط بتحسن واضح في الإبداع اللفظي، خاصة إذا سبق المهمة الذهنية بنحو 60 إلى 70 دقيقة.

ويُعد الإبداع من أهم المهارات الذهنية المرتبطة بحل المشكلات اليومية واتخاذ القرارات، إذ يعتمد على إنتاج أفكار جديدة ومبتكرة في مواقف لا تمتلك حلولاً جاهزة.

ويفرق علماء النفس عادة بين نوعين من الإبداع، هما الإبداع اللفظي المرتبط بالأفكار واللغة، والإبداع التصويري الذي يعتمد على الأشكال والخيال البصري

الحركة والدماغ

وتشير أبحاث سابقة إلى أن النشاط البدني لا يفيد الصحة الجسدية فقط، بل ينعكس أيضاً على وظائف الدماغ مثل التركيز والذاكرة والانتباه. لكن الباحثين لم يكونوا يعرفون بدقة نوع التمرين أو مدته أو توقيته الأمثل لتحفيز الإبداع، وهو ما حاولت الدراسة الجديدة الإجابة عنه.

وقاد الدراسة الباحث كريستيان رومينغر من جامعة غراتس النمساوية، حيث اعتمد فريقه على مراقبة المشاركين في حياتهم اليومية الطبيعية بدلاً من فرض برامج رياضية محددة داخل المختبرات.

وتابع الباحثون أنماط الحركة والنشاط البدني لدى المشاركين، ثم قارنوا ذلك بأدائهم في اختبارات التفكير الإبداعي. وأظهرت النتائج أن النشاط المعتدل مثل المشي السريع أو الحركة النشطة لفترة قصيرة كان الأكثر ارتباطاً بتحسن الإبداع اللفظي لاحقاً.

لماذا بعد ساعة؟

ويرجح الباحثون أن الجسم يحتاج إلى فترة تعافٍ بعد التمرين حتى يصل الدماغ إلى حالة فسيولوجية تساعد على إنتاج أفكار جديدة.

ولذلك، لم تظهر الفوائد بشكل مباشر بعد النشاط البدني، بل بعد نحو ساعة تقريباً من انتهائه.

كما كشفت الدراسة عن نتيجة لافتة، إذ ارتبط النشاط البدني الخفيف، مثل الحركة البسيطة أو المشي البطيء، بانخفاض نسبي في الأداء الإبداعي اللفظي. وفي المقابل، لم يجد الباحثون علاقة واضحة بين الجلوس الطويل أو التمارين الرياضية الشاقة ومستوى الإبداع.

أما الإبداع التصويري أو البصري، فلم يتأثر بشكل ملحوظ بأي نوع من التمارين، ما يشير إلى أن التفكير اللفظي والبصري قد يستجيبان بطرق مختلفة للنشاط البدني.



20 دقيقة قد تكفي

وللتأكد من النتائج، أعاد الفريق التجربة على مجموعة مستقلة ضمت 76 مشاركاً على مدار أربعة أيام، لتتكرر النتائج نفسها تقريباً. وأظهرت التحليلات الإحصائية أن المشي السريع لمدة 20 دقيقة قد يزيد القدرة على حل المشكلات اللفظية وتوليد الأفكار بعد نحو ساعة من النشاط.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج لا تزال أولية، لكنها قد تساعد مستقبلاً في تصميم برامج رياضية موجهة لتحسين الأداء الذهني والإبداعي، سواء في بيئات العمل أو الدراسة أو حتى الحياة اليومية.