ترمب بعد فحصه الطبي السنوي: صحتي ممتازة

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، بعد خضوعه للفحص الطبي السنوي أن وضعه الصحي "ممتاز"، وذلك قبل أيام قليلة من بلوغه الثمانين من العمر.



وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" بعد خضوعه للفحص الطبي في مستشفى عسكري قرب واشنطن "سارت الأمور بشكل ممتاز".

وقد خضع سيد البيت الأبيض لفحصه الطبي السنوي، الثلاثاء، في وقت تنتشر تكهنات كثيرة حول صحته.

وعادة ما يُنشر ملخص للفحوصات الطبية التي يخضع لها الرئيس بعد ساعات أو أيام قليلة. إلا أن مستوى التفاصيل يخضع لتقدير البيت الأبيض.

ويؤكد الملياردير الجمهوري باستمرار تمتعه بصحة بدنية وعقلية جيدة، لا سيما بالمقارنة مع سلفه الديمقراطي، جو بايدن.

لكن منذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025، شوهد الرئيس الأميركي مرات عدة بكدمات على يده اليمنى، وعُزيت إلى استخدامه المنتظم للأسبرين كعلاج لأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما كشفت الإدارة أن دونالد ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة وغير خطيرة تُسبب تورما وتشنجات.

في تشرين الأول/أكتوبر، خضع دونالد ترامب لفحصه الطبي الثاني لعام 2025. وأشار التقرير الذي نُشر بعد هذا الفحص الروتيني إلى أنه "يتمتع بصحة ممتازة" وأن عمر قلبه "أصغر بنحو 14 عاما" من عمره الحقيقي.

