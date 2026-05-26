الغذاء والدواء تحذر من (مونجارو) حبوب غير مجاز يُباع عبر مواقع التواصل

خبرني - أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن مونجارو Monjaro على شكل أقراص "حبوب" الذي يتم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ومنها صفحتين صفحة تحمل اسم "د/آية"، وصفحة "الجسم الصحي المثالي" غير مسجل في الأردن وغير مجاز، مؤكدة أن بيع الأدوية عبر الإنترنت ممنوع في الأردن.

وتهيب المؤسسة بعدم شراء المنتج، كونه مجهول المصدر وغير معروف المكونات وقد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، مشددة على أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كافة مروجي الأدوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، وتطبيق واتس آب على الرقم 0795632000 والبريد الإلكتروني [email protected] See less