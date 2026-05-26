في يوم عرفة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

خبرني -  بينما يحتفل العالم الإسلامي بيوم عرفة، اليوم الثلاثاء، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة المستوطنين يقتحمون المسجد ويؤدون صلوات بصوت مرتفع في منطقة الرواق الغربي قرب باب القطانين احتفالا بما يُسمى "عيد الأسابيع/ شفوعوت"، تحت حماية شرطة الاحتلال.

ومن جهته، أفاد مركز معلومات وادي حلوة المقدسي أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية بلغ 302.

وشهدت باحات المسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح، جولات استفزازية للمقتحمين في المنطقة الشرقية والرواق الغربي قرب باب القطانين، تخللها أداء صلوات بصوت مرتفع، وطقوس تلمودية، وفق بيان لمحافظة القدس.

من ناحية ثانية، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن شرطة الاحتلال اقتحمت اليوم الثلاثاء منزل المقدسي عبد الحليم الشلودي، المهدد بالإخلاء في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت أمس الاثنين سلسلة اعتداءات في محافظة القدس، تخللتها عمليات هدم واعتقال وإبعاد، إلى جانب توزيع إخطارات بوقف البناء وأخرى بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، بينما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم العنصرية بحق المقدسات.

ووفق معطيات محافظة القدس، اقتحم المسجد الأقصى 4112 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال خلال أبريل/نيسان الماضي.

