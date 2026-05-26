ترمب يختبر نفوذه مجددا في انتخابات تمهيدية بتكساس

خبرني - سيخضع نفوذ دونالد ترمب على الحزب الجمهوري إلى اختبار مجددا الثلاثاء، في انتخابات تمهيدية في تكساس، حيث يواجه السناتور المنتهية ولايته جون كورنين المدعي العام الشديد المحافظة كين باكستون، المدعوم من الرئيس.

وقبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة للولاية الثانية لترامب، يُتوقع أن توفر هذه الانتخابات التمهيدية في هذه الولاية الجنوبية الشديدة المحافظة مؤشرات أولى إلى توجهات الناخبين، في ظل استياء من الوضع الاقتصادي وتساؤلات بشأن الحرب في إيران.

ويواجه السناتور المنتهية ولايته جون كورنين (74 عاما)، الأوفر حظا والمدعوم من القيادة الجمهورية في الكونغرس، المدعي العام الحالي كين باكستون (63 عاما)، وهو مسؤول مناصر لترمب يتبنى مواقف متشددة، خصوصا ضد الحق في الإجهاض.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم باكستون بعدما أعلن دونالد ترمب دعمه له.

لكن ماضي هذا المسؤول الشديد المحافظة، الغارق في فضائح، والذي نجا من إجراء لعزله في العام 2023، يثير قلقا في صفوف الجمهوريين.

ويخشى بعضهم أن يحوّل فوزا كان مضمونا لليمين إلى فرصة للديمقراطيين للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن تكساس للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما.

وحذّر زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ جون ثون من أن استهداف أعضاء مجلس الشيوخ المنتهية ولايتهم قد تكون له عواقب في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني، معتبرا أن تدخلات الرئيس قد تجعل تنفيذ برنامجه "أكثر تعقيدا".

وتسلط هذه الانتخابات التمهيدية الضوء مجددا على معضلة يواجهها الجمهوريون: ففي حين قد يكون دعم دونالد ترامب لمرشح حاسما في الانتخابات داخل الحزب، قد يكون أداء هؤلاء المسؤولين الشديدي المحافظة أضعف في تشرين الثاني.

وسيواجه الفائز الجمهوري الثلاثاء جيمس تالاريكو، وهو قس ديمقراطي أبيض برز في السنوات الأخيرة بفضل مقابلات لافتة في وسائل إعلام محافظة، أكد فيها خصوصا أنه لا يريد ترك رسالة الإنجيل حكرا على اليمين.