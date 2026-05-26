الصفدي ونظيره القطري يبحثان علاقات التعاون بين الأردن وقطر وآفاق تعزيزها

خبرني - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ،الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الصفدي والشيخ محمد علاقات التعاون بين الأردن وقطر وآفاق تعزيزها، والأوضاع الإقليمية، وجهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكّد الوزيران استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكّد الصفدي والشيخ محمد أهمية تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة والتوصل إلى حل شامل ومستدام يعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدّد التوتر والتصعيد.