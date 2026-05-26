الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد إتمام ركن الحج الأعظم

خبرني -  بدأ بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة اليوم الثلاثاء، نفير الحجاج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أدائهم ركن الحج الأعظم.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1447 هـ بلغ (1,707,301) حاجًا وحاجة، منهم (1,546,655) حاجًا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، بينما بلغ عدد حجاج الداخل (160,646) حاجًا وحاجة من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية أن عدد الحجاج الذكور من مجموع الحجاج بلغ (893,396) حاجًا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث (813,905) حاجة.

ومن المرتقب أن يصلي الحجاج المغرب والعشاء جمعًا وقصرًأ في مزدلفة ليتجهزوا لرمي جمرة العقبة الكبرى أو طواف الإفاضة والتحلل الأول في أول أيام العيد

الإحصاء السعودية: 1.7 مليون حاج هذا العام
