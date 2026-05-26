الإحصاء السعودية: 1.7 مليون حاج هذا العام

خبرني - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1447 هـ بلغ (1,707,301) حاجًا وحاجة، منهم (1,546,655) حاجًا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، بينما بلغ عدد حجاج الداخل (160,646) حاجًا وحاجة من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية أن عدد الحجاج الذكور من مجموع الحجاج بلغ (893,396) حاجًا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث (813,905) حاجة.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، انقسمت طرق قدومهم إلى عدة منافذ، حيث وصل (1,485,729) حاجًا وحاجة عن طريق المنافذ الجوية، وكان عدد القادمين عبر المنافذ البرية (54,429) حاجًا وحاجة، بينما عبر المنافذ البحرية (6,497) حاجًا وحاجة.

الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصداراتها الإحصائية لموسم حج عام 1447 هـ على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية، بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، وذلك لتوفير سجلات دقيقة وموثوقة لإحصاءات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.