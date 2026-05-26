الحلويات تشهد إقبالًا متزايدًا قبيل العيد وتوقعات بذروة بعد الإفطار

خبرني - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، اليوم الثلاثاء إن الحركة على شراء الحلويات تشهد إقبالًا جيدًا قبيل عيد الأضحى، متوقعًا أن ترتفع وتصل إلى مستوى "ممتاز" بعد المغرب.

وأوضح عواد في تصريحات تلفزيونية للمملكة، أن ظاهرة العروض المتأخرة لدى محال وتجار الحلويات أصبحت أكثر انتشارًا منذ جائحة كورونا، إذ تبدأ العديد من المحال بتقديم عروضها قبل 24 إلى 48 ساعة من العيد، بهدف تنشيط الحركة الشرائية واستقطاب الزبائن.

وأشار إلى أن الإقبال خلال اليومين الماضيين كان جيدًا، فيما شهد يوم أمس تراجعًا نسبيًا في الحركة بسبب الانشغال بالاحتفالات بعيد الاستقلال، مؤكدًا أن الساعات التي تلي الإفطار اليوم ستشهد ارتفاعًا واضحًا في الطلب على الحلويات.

وعن مقارنة الموسم الحالي بعيد الفطر الماضي، بيّن عواد أن الإقبال على الحلويات في عيد الفطر يكون عادةً أعلى من عيد الأضحى، نظرًا لطبيعة العادات المرتبطة بكل مناسبة.