*
الثلاثاء: 26 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • الحلويات تشهد إقبالًا متزايدًا قبيل العيد وتوقعات بذروة بعد الإفطار

الحلويات تشهد إقبالًا متزايدًا قبيل العيد وتوقعات بذروة بعد الإفطار

  • 26 أيار 2026
  • 18:21
الحلويات تشهد إقبالًا متزايدًا قبيل العيد وتوقعات بذروة بعد الإفطار

خبرني - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، اليوم الثلاثاء إن الحركة على شراء الحلويات تشهد إقبالًا جيدًا قبيل عيد الأضحى، متوقعًا أن ترتفع وتصل إلى مستوى "ممتاز" بعد المغرب.

وأوضح عواد في تصريحات تلفزيونية للمملكة، أن ظاهرة العروض المتأخرة لدى محال وتجار الحلويات أصبحت أكثر انتشارًا منذ جائحة كورونا، إذ تبدأ العديد من المحال بتقديم عروضها قبل 24 إلى 48 ساعة من العيد، بهدف تنشيط الحركة الشرائية واستقطاب الزبائن.

وأشار إلى أن الإقبال خلال اليومين الماضيين كان جيدًا، فيما شهد يوم أمس تراجعًا نسبيًا في الحركة بسبب الانشغال بالاحتفالات بعيد الاستقلال، مؤكدًا أن الساعات التي تلي الإفطار اليوم ستشهد ارتفاعًا واضحًا في الطلب على الحلويات.

وعن مقارنة الموسم الحالي بعيد الفطر الماضي، بيّن عواد أن الإقبال على الحلويات في عيد الفطر يكون عادةً أعلى من عيد الأضحى، نظرًا لطبيعة العادات المرتبطة بكل مناسبة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 70 قرشاً للغرام
انخفاض أسعار الذهب في الأردن 70 قرشاً للغرام
  • 2026-05-26 16:27
علان: حركة تجارة الألبسة نشطة نسبيا والأسعار مستقرة وبضائع العيد متوافرة
علان: حركة تجارة الألبسة نشطة نسبيا والأسعار مستقرة وبضائع العيد متوافرة
  • 2026-05-26 16:23
الأردن.. ارتفاع أسعار أصناف من السجائر 10 قروش وسط تبادل الاتهامات
الأردن.. ارتفاع أسعار أصناف من السجائر 10 قروش وسط تبادل الاتهامات
  • 2026-05-26 10:38
الذهب يتراجع عالميا بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
الذهب يتراجع عالميا بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
  • 2026-05-26 08:57
مصر تدرس تصدير 7 الاف عجل للاردن
مصر تدرس تصدير 7 الاف عجل للاردن
  • 2026-05-25 16:26
بيتكوين بعد تراجع 40%.. هل هي لحظة الشراء أم بداية موجة هبوط جديدة؟
بيتكوين بعد تراجع 40%.. هل هي لحظة الشراء أم بداية موجة هبوط جديدة؟
  • 2026-05-25 16:09