أمانة عمّان تعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي المعتمدة في العاصمة

خبرني - أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء عن مواقع بيع وذبح الأضاحي المعتمدة تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غد الاربعاء
وتاليًا المواقع المخصصة المعتمدة للبيع:
*بسمان والمدينة
شارع النخيل الموازي لشارع الجيش – بجانب مدرسة أم عمار
* النصر وماركا
شارع الحزام الدائري – بالقرب من جسر الصالحية
* بدر نزال وزهران ورأس العين والعبدلي
شارع الأمير حسين – بجانب دوار توفيق الطباع
* طارق
شارع الأمير فيصل مع شارع الأمير نايف – منطقة الكسارات
*القويسمة واليرموك
شارع الجسور العشرة (شارع الشعائر)
*خريبة السوق والمقابلين
شارع الوقار – بالقرب من مسجد الريان
* وادي السير وبدر الجديدة ومرج الحمام
حي الظهير – شارع نالتشك الدمينة
*صويلح وتلاع العلي
شارع رفاعة الأنصاري
شفا بدران والجبيهة وأبو نصير
شارع ضيف الله الحمود – مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة
*مواقع الذبح فقط
مسلخ أمانة عمّان الكبرى
مسلخ الماضونة