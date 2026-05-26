الثلاثاء: 26 أيار 2026
أمانة عمّان تعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي المعتمدة في العاصمة

  • 26 أيار 2026
  • 17:43
خبرني - أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء عن مواقع بيع وذبح الأضاحي المعتمدة تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غد الاربعاء

وتاليًا المواقع المخصصة المعتمدة للبيع:

*بسمان والمدينة

شارع النخيل الموازي لشارع الجيش – بجانب مدرسة أم عمار

* النصر وماركا

شارع الحزام الدائري – بالقرب من جسر الصالحية

* بدر نزال وزهران ورأس العين والعبدلي

شارع الأمير حسين – بجانب دوار توفيق الطباع

* طارق
شارع الأمير فيصل مع شارع الأمير نايف – منطقة الكسارات


*القويسمة واليرموك
شارع الجسور العشرة (شارع الشعائر)

*خريبة السوق والمقابلين
شارع الوقار – بالقرب من مسجد الريان


* وادي السير وبدر الجديدة ومرج الحمام
حي الظهير – شارع نالتشك الدمينة


*صويلح وتلاع العلي
شارع رفاعة الأنصاري


شفا بدران والجبيهة وأبو نصير
شارع ضيف الله الحمود – مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة

*مواقع الذبح فقط
مسلخ أمانة عمّان الكبرى
مسلخ الماضونة


 

