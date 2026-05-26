احتفالات الأردن بالعيد الثمانين للاستقلال تبلغ آفاقًا جديدة مع بطل العالم في البدلة النفاثة عيسى كالفون

خبرني - في إطار احتفالات الأردن بالعيد الثمانين للاستقلال، شهد روّاد المدرج الروماني الأثري في عمّان حدثًا استثنائيًا، إذ قدّم بطل العالم في الطيران بالبدلة النفاثة عيسى كالفون، بالتعاون مع البنك الأهلي، عرضًا جويًا حيًا خطف أنفاس الحضور وتركهم في حالة من الذهول والإعجاب.

وعلى خلفية أحد أبرز المعالم التاريخية في الأردن، حلّق كالفون فوق آلاف المتفرجين مرتديًا بدلته النفاثة المتطوّرة، في حركة مفاجئة تحولت إلى واحدة من أبرز محطات الأمسية. وجمع العرض الجوي الحماسي بين الابتكار والتكنولوجيا والتشويق، ليشكّل تجربة فريدة من نوعها، عزّزت الأجواء الاحتفالية وعكست روح الفخر الوطني بأبهى صورة.

وقد أسر هذا الظهور المفاجئ قلوب الحضور من مختلف الأعمار، ليعلو التصفيق والهتافات في أرجاء المسرح خلال تحليق كالفون بدقة وقوة مذهلتين. وأضاف العرض بُعدًا مستقبليًا ذا مستوى عالمي إلى احتفالات الاستقلال، ليعكس مكانة المملكة من خلال مستوى الفعاليات غير المسبوقة التي تحتضنها.

وتأتي احتفالات الأردن بالعيد الثمانين للاستقلال لتشكّل خير دليل على الروح الحيوية للمملكة، وإرثها العريق، ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل، من خلال الجمع بين الثقافة والترفيه والابتكار بأساليب مميزة واستثنائية تلهم المجتمعات وتوحدها.

نبذة عن عيسى كالفون

عيسى كالفون هو أحد الطيارين في "غرافيتي إندستريز" (Gravity Industries)، وهي شركة رائدة متخصصة في تكنولوجيا الطيران باستخدام البدلات النفاثة. واشتهر كالفون بعروضه الجوية المبتكرة والاستثنائية التي حظيت باهتمام عالمي واسع من خلال فعاليات وعروض رفيعة المستوى.

وبدأ كالفون بمشاركة رحلته مع البدلة النفاثة عبر إنستغرام عام 2023، وسرعان ما أصبح من أبرز الأسماء في هذه الرياضة الحديثة. وفي عام 2024، تُوّج بلقب أول سباق عالمي للبدلات النفاثة أُقيم في دبي، مما عزّز مكانته كأحد أبرز رواد عالم الطيران بالبدلات النفاثة.