*
الثلاثاء: 26 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • إيران تتهم اميركا بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ48 الأخيرة

إيران تتهم اميركا بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ48 الأخيرة

  • 26 أيار 2026
  • 16:57
إيران تتهم اميركا بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ48 الأخيرة

خبرني - اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الثلاثاء بانتهاك وقف إطلاق النار الهشّ خلال الساعات الـ48 الماضية في محافظة هرمزغان الساحلية الجنوبية، من دون تحديد طبيعة الحادث.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن قواتها هاجمت الاثنين مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في الخليج، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق النار على طائرات أميركية حاولت دخول المجال الجوي للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن "الجيش الإرهابي الأميركي، ومواصلا أعماله غير القانونية وغير المبررة منذ وقف إطلاق النار (...) ارتكب خلال الساعات الـ48 الماضية انتهاكا جسيما لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزغان".

وأضافت أن طهران "لن تترك أي شر من دون رد، ولن تتردد في الدفاع عن الأمة الإيرانية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وصدر بيان الثلاثاء فيما كان وفد إيراني رفيع في قطر لإجراء محادثات في إطار "مسار دبلوماسي" يرمي إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة التي اندلعت في 28 شباط/فبراير.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية بجنوب لبنان لما وراء الخط الأصفر
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية بجنوب لبنان لما وراء الخط الأصفر
  • 2026-05-26 17:13
القضاء الإيراني يعلّق عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت
القضاء الإيراني يعلّق عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت
  • 2026-05-26 16:40
11 شهيدا بينهم طفلتان بغارة إسرائيلية على بلدة في شرق لبنان
11 شهيدا بينهم طفلتان بغارة إسرائيلية على بلدة في شرق لبنان
  • 2026-05-26 16:30
فصل مدعية عسكرية إسرائيلية بعد نشر فيديو اعتداء جنسي على أسير فلسطيني
فصل مدعية عسكرية إسرائيلية بعد نشر فيديو اعتداء جنسي على أسير فلسطيني
  • 2026-05-26 15:50
نقل نتنياهو إلى المستشفى
نقل نتنياهو إلى المستشفى
  • 2026-05-26 09:25
طهران: لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة لما التقط صورة هنا
طهران: لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة لما التقط صورة هنا
  • 2026-05-26 09:22