إيران تتهم اميركا بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ48 الأخيرة

خبرني - اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الثلاثاء بانتهاك وقف إطلاق النار الهشّ خلال الساعات الـ48 الماضية في محافظة هرمزغان الساحلية الجنوبية، من دون تحديد طبيعة الحادث.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن قواتها هاجمت الاثنين مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في الخليج، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق النار على طائرات أميركية حاولت دخول المجال الجوي للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن "الجيش الإرهابي الأميركي، ومواصلا أعماله غير القانونية وغير المبررة منذ وقف إطلاق النار (...) ارتكب خلال الساعات الـ48 الماضية انتهاكا جسيما لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزغان".

وأضافت أن طهران "لن تترك أي شر من دون رد، ولن تتردد في الدفاع عن الأمة الإيرانية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وصدر بيان الثلاثاء فيما كان وفد إيراني رفيع في قطر لإجراء محادثات في إطار "مسار دبلوماسي" يرمي إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة التي اندلعت في 28 شباط/فبراير.