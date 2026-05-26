*
الثلاثاء: 26 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

انفجار يلحق أضرارا بناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

  • 26 أيار 2026
  • 16:38
انفجار يلحق أضرارا بناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

خبرني - ألحق انفجار أضرارا بناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، وفق ما أفادت الثلاثاء هيئة بريطانية لتتبع حركة لملاحة البحرية في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن "الطاقم والسفينة بخير، على الرغم من أن قائد السفينة أفاد بتسرب بعض الوقود في البحر".

وصفت الهيئة الحادث الذي وقع في خليج عُمان على بُعد نحو 60 ميلا بحريا إلى الشرق من العاصمة مسقط بأنه "انفجار خارجي"، من دون توضيح سببه.

وتزرع إيران ألغاما في مياه المنطقة المجاورة لها في إطار حملتها لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي.

وقبل ساعات، شنت القوات الأميركية غارات ليلية على مواقع صواريخ في إيران، وعلى زوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في مياه الخليج.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السعودية: الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية
السعودية: الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية
  • 2026-05-26 15:35
الحذيفي في خطبة عرفة: الحج عبادة لا ساحة للشعارات السياسية
الحذيفي في خطبة عرفة: الحج عبادة لا ساحة للشعارات السياسية
  • 2026-05-26 14:24
رئيس الشاباك التقى دحلان في الإمارات
رئيس الشاباك التقى دحلان في الإمارات
  • 2026-05-26 11:15
القبض على مصري حاول تهريب حجاج بسيارته إلى مكة
القبض على مصري حاول تهريب حجاج بسيارته إلى مكة
  • 2026-05-26 10:54
قطر تنفي مزاعم بعرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل لاتفاق
قطر تنفي مزاعم بعرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل لاتفاق
  • 2026-05-26 09:01
السعودية تدعو الحجاج للبقاء بمخيماتهم بعرفات حتى الرابعة عصراً
السعودية تدعو الحجاج للبقاء بمخيماتهم بعرفات حتى الرابعة عصراً
  • 2026-05-26 08:59