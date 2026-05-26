ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.803

خبرني - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72,803 شهداء و172,855 إصابة، وفق ما أعلنت مصادر طبية الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان جديدان و4 شهداء جرى انتشال جثامينهم، إضافة إلى 34 إصابة.

وأضافت أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم؛ بسبب استمرار القصف وصعوبة الأوضاع الميدانية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 906 شهداء، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,747 إصابة، إضافة إلى انتشال 781 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.