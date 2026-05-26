*
الثلاثاء: 26 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • علان: حركة تجارة الألبسة نشطة نسبيا والأسعار مستقرة وبضائع العيد متوافرة

علان: حركة تجارة الألبسة نشطة نسبيا والأسعار مستقرة وبضائع العيد متوافرة

  • 26 أيار 2026
  • 16:23
علان حركة تجارة الألبسة نشطة نسبيا والأسعار مستقرة وبضائع العيد متوافرة

خبرني - أكّد نقيب تجار الألبسة والأقمشة، سلطان علان، أن الحركة التجارية في أسواق الألبسة تشهد نشاطا نسبيا وجيدا خلال الفترة الحالية.

وأوضح علان، أن الأسواق شهدت يوم أمس حركة تجارية "متوسطة"، مشيرا إلى أن فعاليات الاحتفالات المستمرة قد تكون أثرت بشكل أو بآخر على وتيرة التسوق.

ورجح أن تشهد الأسواق انتعاشاً ملحوظاً ونشاطاً كبيراً اليوم بعد فترة الإفطار (المغرب)، نظرا لصيام غالبية المواطنين وتفضيلهم التسوق خلال الفترات المسائية.

وفيما يتعلق بالأسعار ووفرة البضائع، طمأن نقيب التجار المواطنين بأن مستوى الأسعار الحالي "مناسب ومنافس جداً"، مؤكداً عدم وجود أي ارتفاع في أسعار الألبسة. كما أشار إلى أن المعروض من البضائع متوافر بشكل يلبي حاجة السوق تماماً ولا يوجد أي نقص في أي من الأصناف.

وحول أبرز الوجهات الاستيرادية لقطاع الألبسة في المملكة، كشف علان أن الصين جاءت في المرتبة الأولى كأكبر مزود للسوق المحلي، تلتها تركيا في المرتبة الثانية، ثم مصر ثالثاً، وفيتنام في المرتبة الرابعة، إلى جانب الاستيراد من عدة دول أخرى وبعض الدول الأوروبية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 70 قرشاً للغرام
انخفاض أسعار الذهب في الأردن 70 قرشاً للغرام
  • 2026-05-26 16:27
الأردن.. ارتفاع أسعار أصناف من السجائر 10 قروش وسط تبادل الاتهامات
الأردن.. ارتفاع أسعار أصناف من السجائر 10 قروش وسط تبادل الاتهامات
  • 2026-05-26 10:38
الذهب يتراجع عالميا بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
الذهب يتراجع عالميا بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
  • 2026-05-26 08:57
مصر تدرس تصدير 7 الاف عجل للاردن
مصر تدرس تصدير 7 الاف عجل للاردن
  • 2026-05-25 16:26
بيتكوين بعد تراجع 40%.. هل هي لحظة الشراء أم بداية موجة هبوط جديدة؟
بيتكوين بعد تراجع 40%.. هل هي لحظة الشراء أم بداية موجة هبوط جديدة؟
  • 2026-05-25 16:09
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالأردن اليوم الأثنين
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالأردن اليوم الأثنين
  • 2026-05-25 11:01