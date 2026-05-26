علان: حركة تجارة الألبسة نشطة نسبيا والأسعار مستقرة وبضائع العيد متوافرة

خبرني - أكّد نقيب تجار الألبسة والأقمشة، سلطان علان، أن الحركة التجارية في أسواق الألبسة تشهد نشاطا نسبيا وجيدا خلال الفترة الحالية.

وأوضح علان، أن الأسواق شهدت يوم أمس حركة تجارية "متوسطة"، مشيرا إلى أن فعاليات الاحتفالات المستمرة قد تكون أثرت بشكل أو بآخر على وتيرة التسوق.

ورجح أن تشهد الأسواق انتعاشاً ملحوظاً ونشاطاً كبيراً اليوم بعد فترة الإفطار (المغرب)، نظرا لصيام غالبية المواطنين وتفضيلهم التسوق خلال الفترات المسائية.

وفيما يتعلق بالأسعار ووفرة البضائع، طمأن نقيب التجار المواطنين بأن مستوى الأسعار الحالي "مناسب ومنافس جداً"، مؤكداً عدم وجود أي ارتفاع في أسعار الألبسة. كما أشار إلى أن المعروض من البضائع متوافر بشكل يلبي حاجة السوق تماماً ولا يوجد أي نقص في أي من الأصناف.

وحول أبرز الوجهات الاستيرادية لقطاع الألبسة في المملكة، كشف علان أن الصين جاءت في المرتبة الأولى كأكبر مزود للسوق المحلي، تلتها تركيا في المرتبة الثانية، ثم مصر ثالثاً، وفيتنام في المرتبة الرابعة، إلى جانب الاستيراد من عدة دول أخرى وبعض الدول الأوروبية.