فنانون سوريون يواجهون الابتزاز الإلكتروني

خبرني - كشف العديد من الفنانين السوريين مؤخرا، تعرضهم لمحاولة ابتزاز إلكتروني، عبر تهديدات بنشر إشاعات عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي وقت باتت فيه منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة للشائعات والأخبار الملفقة، خرج عدد من الفنانين السوريين لكشف محاولة ابتزاز خطيرة تستهدف الوسط الفني، عبر اختلاق خلافات وقصص وهمية مقابل المال، في مشهد أثار استياء واسعا بين الفنانين والمتابعين على حد سواء.

وبدأت القضية بعدما كشف الفنان أيمن رضا تعرضه لاتصال من شخص ادعى أنه يعمل في المجال الإعلامي، مهددا بنشر إشاعات عنه وعن عدد من زملائه الفنانين.

وأوضح رضا أن الشخص هذا كان قد نشر خبرا مفبركا حول وجود خلاف بينه وبين الفنان أحمد الأحمد، قبل أن يبلغه بأنه يستعد لنشر إشاعة جديدة تتعلق بالمخرجة رشا شربتجي.

وأكد أيمن رضا أن الأمر لم يتوقف عند حدود التهديد، بل جرى التحرك بشكل رسمي بالتعاون مع الفنان فراس إبراهيم، عبر تقديم شكوى للجهات المختصة والنقابة، مشيرا إلى أن الشخص المعني يُعتقد أنه موجود في اللاذقية، وسط توقع ملاحقته قانونيا وأمنيا.

من جهته، كشف الفنان فراس إبراهيم تفاصيل مشابهة، موضحا أن الشخص ذاته تواصل معه مدعيا أنه بصدد نشر منشورات تتناول الفنانين السوريين مقابل مبالغ مالية، تعتمد على اختلاق خلافات وأزمات وهمية بين النجوم بهدف إثارة الجدل وزيادة التفاعل.

وأضاف إبراهيم أن المتصل عرض عليه نشر قصة مفبركة عن خلاف مالي بينه وبين الفنان أيمن زيدان مقابل المال، إلا أنه رفض الأمر بشكل قاطع، وهدد باللجوء إلى القضاء والجهات المختصة في حال نشر تلك الادعاءات.

وفي ختام حديثه، دعا فراس إبراهيم الجمهور إلى عدم الانجرار وراء الصفحات التي تتغذى على الشائعات والأخبار الملفقة، مؤكداً أن مواجهة هذه الأساليب باتت مسؤولية جماعية لحماية الفنانين والرأي العام من حملات التضليل والابتزاز الإلكتروني.