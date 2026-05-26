*
الثلاثاء: 26 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السعودية: الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية

  • 26 أيار 2026
  • 15:35
السعودية الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية

خبرني - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي استقرار الأوضاع الصحية للحجاج في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات تفشٍ أو مخاطر وبائية.
وأوضح المتحدث خلال الإيجاز الصحفي الثاني الخاص بموسم حج هذا العام، أن المنظومة الصحية قدمت 1.9 مليون خدمة صحية للحجاج، شملت أكثر من 292 ألف خدمة وقائية. وأكد أن الوزارة تقدم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، وأن صحتهم تمثل أولوية قصوى.

وأشار عبد الباقي إلى أن المنظومة الصحية تواصل تقديم خدماتها وفق خطط تشغيلية متكاملة، عبر المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية.

ولفت المتحدث إلى أن منظومة الصحة هذا العام ركزت على تعزيز مفهوم "الاستطاعة الصحية" عبر تطبيق اشتراطات صحية وبرامج وقائية وتوعوية تسهم في حماية الحجاج والحد من المخاطر الصحية.

وأكد عبد الباقي أن خدمة ضيوف الرحمن تحظى بعناية كبيرة من القيادة الرشيدة التي جعلت صحتهم وسلامتهم في مقدمة الأولويات.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السعودية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس هانتا في المملكة، بما في ذلك بين الحجاج الوافدين لأداء مناسك الحج.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الصحة العامة في المملكة تتابع تطورات الوضع المتعلق بتفشي فيروس هانتا، بالتنسيق مع الدول المتأثرة والمنظمات الدولية، مؤكدة أن السلطات تعتبر أن الفيروس لا يشكل تهديدا جسيما للصحة العامة أو للحجاج.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الحذيفي في خطبة عرفة: الحج عبادة لا ساحة للشعارات السياسية
الحذيفي في خطبة عرفة: الحج عبادة لا ساحة للشعارات السياسية
  • 2026-05-26 14:24
رئيس الشاباك التقى دحلان في الإمارات
رئيس الشاباك التقى دحلان في الإمارات
  • 2026-05-26 11:15
القبض على مصري حاول تهريب حجاج بسيارته إلى مكة
القبض على مصري حاول تهريب حجاج بسيارته إلى مكة
  • 2026-05-26 10:54
قطر تنفي مزاعم بعرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل لاتفاق
قطر تنفي مزاعم بعرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل لاتفاق
  • 2026-05-26 09:01
السعودية تدعو الحجاج للبقاء بمخيماتهم بعرفات حتى الرابعة عصراً
السعودية تدعو الحجاج للبقاء بمخيماتهم بعرفات حتى الرابعة عصراً
  • 2026-05-26 08:59
الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
  • 2026-05-26 08:47