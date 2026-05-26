عشيرة الشمايلة تشكر عشيرة القصير للصفح عن حادثة دهس الطفل زيد

خبرني - صفحت عشيرة القصير عن شاب من عشيرة الشمايلة تسبب بوفاة الطفل زيد عصام القصير في الكرك .

وتقدمت عشيرة الشمايلة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى أبناء عشائر القصير، وإلى والد الطفل المرحوم زيد عصام القصير، وأخواله وأقاربه وأنسبائه، على موقفهم النبيل وكريم صفحهم وعفوهم بعد حادث الدهس المؤلم الذي تسبب به ابن العشيرة مصطفى. كما شكر الشمايلة الجاهة التي ضمت شيوخ ووجهاء محافظة الكرك، والتي توجهت الى قاعة الجعافرة بمنطقة بذان حيث تم إسقاط كافة الحقوق القضائية والعشائرية بعد انتهاء مراسم دفن الطفل المرحوم التزاما بتعاليم الاسلام والاصالة العربية وتقديرا للجاهة الكريمة ووفاءً لنهج التسامح والإصلاح الذي يدعو إليه الملك عبدالله الثاني .