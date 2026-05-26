الأوقاف تعلن وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

خبرني - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، يوم الثلاثاء، عن وفاة حاجة أردنية داخل مخيمات عرفات في المشاعر المقدسة، وذلك خلال أدائها لمناسك الركن الأعظم للحج.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الحاجة الأردنية (سيرين أحمد دويري) توفت داخل مخيمات الحجاج في مشعر عرفات المقدس، وذلك خلال تأديتها لمناسك الركن الأعظم للحج.

تسجيل ثاني وفاة في بعثة الحج

ويأتي هذا الإعلان الرسمي بعد أن كان قبل 5 أيام قد أعلن رسميا عن وفاة الحاج الأردني زياد الكيلاني، إثر تعرضه لعارض صحي أثناء وجوده في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ضمن بعثة المملكة لموسم 1447هـ / 2026م. الفعلية.