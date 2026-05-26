توقيف متهمة بقتل المرحوم محمد عربيات في غواتيمالا

خبرني - قبضت سلطات غواتيمالا القبض على امرأة متهمة بقتل الشاب الاردني المرحوم محمد عربيات والذي راح ضحية جريمة في عام ٢٠١٧ بالولايات المتحدة . 

يوم الجمعة الماضي أوقفت السلطات في غواتيمالا غلاديس جانيت كاسترو غارسيا، البالغة من العمر 40 عامًا بعد ترحيلها من لوس أنجلوس الأمريكية.

وتواجه غلاديس اتهامات بقتل المرحوم محمد عربيات بعد ثمانية أيام فقط خبرني من زواجهما في شهر أيلول عام 2017.

وفق ملف القضية حاولت المتهمة التستر على الجريمة من خلال تدبير حادث منزلي وعمدت إلى عرقلة التحقيقات بادعاءات مرتبطة بأسباب دينية.

