القبض على مصري حاول تهريب حجاج بسيارته إلى مكة

خبرني - ضبطت قوات أمن الحج السعودية مقيما يحمل الجنسية المصرية نقل 3 مقيمين مصريين بسيارته إلى الحرم المكي في مخالفة واضحة لأنظمة وتعليمات الحج.

وكان المخالفون الأربعة يحاولون دخول العاصمة المقدسة دون الحصول على التصاريح اللازمة لأداء فريضة الحج. وقد تم إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي هذا السياق، شدد الأمن العام على ضرورة التزام الجميع بأنظمة وتعليمات الحج، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.