أميركا ترفض إقامة منتخب إيران خلال المونديال.. والمكسيك تتدخل

خبرني - كشفت تقارير صحفية دولية أن المنتخب الإيراني لن يقيم داخل الولايات المتحدة خلال منافسات كأس العالم 2026، بعد رفض السلطات الأمريكية استضافة بعثة منتخب إيران طوال فترة البطولة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تواصل مع حكومتها لإيجاد حل بديل، بعد الموقف الأمريكي، ليتم الاتفاق على إقامة المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا المكسيكية القريبة من الحدود الأمريكية، مع تنقل البعثة جوا في أيام المباريات فقط.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته ضمن المجموعة السابعة أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في مدينة لوس أنجلوس، قبل مواجهة مصر في سياتل، خلال الفترة بين 15 و26 يونيو المقبل.

وأوضحت شينباوم أن بلادها "لا ترى أي سبب يمنع استضافة المنتخب الإيراني"، مؤكدة استعداد المكسيك لتوفير كل التسهيلات اللازمة خلال فترة البطولة.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أسباب القرار، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صرح في وقت سابق بأن مشاركة إيران في كأس العالم "مرحب بها"، لكنه أشار إلى أن بقاء المنتخب الإيراني داخل الولايات المتحدة "قد لا يكون مناسبا لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن".

من جانبه، أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، نقل المعسكر الرسمي للمنتخب من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، موضحا أن الخطوة ستساعد أيضا على تفادي تعقيدات التأشيرات والسفر، خاصة مع إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين إيران والمكسيك.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات السياسية والأمنية المتصاعدة بين واشنطن وطهران خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات عديدة حول مشاركة إيران في البطولة منذ إعلان تأهلها الرسمي للمونديال.

ورغم الجدل، أبقى "فيفا" على جدول مباريات المنتخب الإيراني دون أي تعديل، مؤكدا استمرار إقامة مواجهاته داخل الولايات المتحدة كما هو مخطط سابقا.