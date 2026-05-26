*
الثلاثاء: 26 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

نقل نتنياهو إلى المستشفى

  • 26 أيار 2026
  • 09:25
نقل نتنياهو إلى المستشفى

خبرني - نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستشفى في القدس في وقت متأخر من أمس الاثنين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت التقارير، نقلا عن مكتب نتنياهو، أنه يتلقى علاجا للأسنان، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان نتنياهو، 76 عاما، قد أعلن قبل نحو شهر أنه خضع لعلاج من ورم سرطاني في البروستاتا، ثم قال لاحقا إنه يتمتع بصحة جيدة. كما أوضح أنه أخّر نشر تقريره الصحي لمنع القيادة الإيرانية من استخدامه في الدعاية.

وخلال الحرب مع إيران، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته، كما أُثيرت تكهنات حول وضعه الصحي داخل إسرائيل وخارجها.

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي للعلاج في المستشفى عدة مرات في السابق بسبب مشكلات صحية، ففي عام 2024 أجرى عملية جراحية لعلاج فتق، وفي عام 2023 زُرعت له دعامة لتنظيم ضربات القلب.

كما أُصيب العام الماضي بالتهاب في الأمعاء وتعافى منه في المنزل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

طهران: لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة لما التقط صورة هنا
طهران: لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة لما التقط صورة هنا
  • 2026-05-26 09:22
الأمن القومي الإيراني: لن نتراجع في الميدان ولا الدبلوماسية
الأمن القومي الإيراني: لن نتراجع في الميدان ولا الدبلوماسية
  • 2026-05-26 09:19
كوريا الشمالية تطلق قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الأصفر
كوريا الشمالية تطلق قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الأصفر
  • 2026-05-26 09:11
تحذير حكومي عاجل من أزمة مياه تهدد مدن إيران الكبرى
تحذير حكومي عاجل من أزمة مياه تهدد مدن إيران الكبرى
  • 2026-05-26 09:09
اميركا تعلن شن ضربات على جنوب ايران
اميركا تعلن شن ضربات على جنوب ايران
  • 2026-05-26 02:35
إيران تقرر إعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع طويل
إيران تقرر إعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع طويل
  • 2026-05-26 02:09