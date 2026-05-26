كوريا الشمالية تطلق قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الأصفر

خبرني - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء قذيفة واحدة على الأقل طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الأصفر.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها تقوم بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق

يشار إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف منصف أبريل الماضي على إطلاق صواريخ مجنحة، ومضادة للسفن من مدمرة "تشوي هيون".

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية حينها، أن عملية الإطلاق هدفت إلى فحص خط التحكم في الإطلاق ضمن نظام القيادة المتكامل لأسلحة السفينة الحربية، والتأكد من "دقة ومعدل الإصابة لنظام الملاحة النشط المحسن والمقاوم للتشويش".