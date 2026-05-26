  • 26 أيار 2026
  • 09:01
قطر تنفي مزاعم بعرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل لاتفاق

خبرني - نفت وزارة الخارجية القطرية صحة تقارير زعمت أن الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري -في منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء- إن هذه التقارير عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن هذه المزاعم تتداولها أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن جهود قطر الدبلوماسية -التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين- معروفة وواضحة، مضيفا أن "هذه السرديات ما هي إلا محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام".

وأمس الاثنين، زار كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي الدوحة، في إطار المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ابتداء من 28 فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد الإيراني إلى الدوحة ضم كذلك محافظ البنك المركزي عبد الناصر همّتي.

