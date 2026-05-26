الثلاثاء: 26 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
الذهب يتراجع عالميا بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

  • 26 أيار 2026
  • 08:57
خبرني - تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعدما دفعت هجمات أميركية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4537.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.3% إلى 4538.50 دولارا.

وقال مسؤول مطلع الاثنين إن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.

ورغم استمرار المحادثات، نفذت قوات أميركية الاثنين هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، في ما وُصفت بأنها عمليات دفاعية.

وقال كبير محللي الأسواق لدى أواندا، كلفن وونج "رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعليا دون عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية بسرعة من الشرق الأوسط إلى بقية العالم".

وأضاف "بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر احتمالات مرتفعة جدا لرفع أسعار الفائدة هذا العام".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 76.66 دولارا للأوقية وخسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولارا وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولارا.

مصر تدرس تصدير 7 الاف عجل للاردن
  • 2026-05-25 16:26
بيتكوين بعد تراجع 40%.. هل هي لحظة الشراء أم بداية موجة هبوط جديدة؟
  • 2026-05-25 16:09
  • 2026-05-25 16:09
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالأردن اليوم الأثنين
  • 2026-05-25 11:01
  • 2026-05-25 11:01
الدولار يتراجع وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز
  • 2026-05-25 09:16
  • 2026-05-25 09:16
الذهب يصعد مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق السلام
  • 2026-05-25 08:23
  • 2026-05-25 08:23
