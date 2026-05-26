*
الثلاثاء: 26 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. طقس لطيف نهاراً وبارد نسبيا ليلا في أغلب المناطق الثلاثاء

  • 26 أيار 2026
  • 08:54
الأردن طقس لطيف نهاراً وبارد نسبيا ليلا في أغلب المناطق الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق الثلاثاء، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات الليل، يصبح الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 27- 15 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 25- 13، وفي المرتفعات الشمالية 23- 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 11، وفي مناطق البادية 30 - 14، وفي مناطق السهول 27- 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

وفي أول أيام عيد الأضحى، يبقى الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وخلال ساعات الليل الأولى من العيد، يتحول الطقس إلى بارد نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون الطقس يومي الخميس والجمعة، لطيفا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مجمع الملك الحسين للأعمال ينفذ عرض ألعاب نارية بالدرون بيوم الاستقلال
مجمع الملك الحسين للأعمال ينفذ عرض ألعاب نارية بالدرون بيوم الاستقلال
  • 2026-05-25 22:18
عمّان تتزين بعرض ألعاب نارية بعيد الاستقلال الـ80
عمّان تتزين بعرض ألعاب نارية بعيد الاستقلال الـ80
  • 2026-05-25 22:04
مسرح احتفال الاستقلال يحمل رواية بصرية تستحضر الهوية الأردنية والتاريخ
مسرح احتفال الاستقلال يحمل رواية بصرية تستحضر الهوية الأردنية والتاريخ
  • 2026-05-25 21:10
الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية - أسماء
الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية - أسماء
  • 2026-05-25 21:04
الملك مخاطبا الأردنيين: بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول
الملك مخاطبا الأردنيين: بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول
  • 2026-05-25 20:34
الملك يرعى احتفال عيد الاستقلال الثمانين في قصر الحسينية
الملك يرعى احتفال عيد الاستقلال الثمانين في قصر الحسينية
  • 2026-05-25 20:11