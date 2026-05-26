الأردن.. طقس لطيف نهاراً وبارد نسبيا ليلا في أغلب المناطق الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق الثلاثاء، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات الليل، يصبح الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 27- 15 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 25- 13، وفي المرتفعات الشمالية 23- 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 11، وفي مناطق البادية 30 - 14، وفي مناطق السهول 27- 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

وفي أول أيام عيد الأضحى، يبقى الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وخلال ساعات الليل الأولى من العيد، يتحول الطقس إلى بارد نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون الطقس يومي الخميس والجمعة، لطيفا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.