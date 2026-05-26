مصر.. (مزحة غريبة) مع سائحة تودي بشاب الى السجن

خبرني - قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بأحد الفنادق وفتاة برازيلية نزيلة بالفندق بالسجن 3 سنوات، بعد إدانتهما بتصنيع "تورتة بالحشيش" وتقديمها إلى فتاة صينية كنوع من المزاح.

وكشفت التحقيقات والتحريات تفاصيل الواقعة الغريبة، حيث اقترحت الفتاة البرازيلية على الموظف المصري تحضير طبق برازيلي شهير يطلق عليه اسم "تورتة بالحشيش"، وطلبت منه شراء كمية من مخدر الحشيش لإضافتها إلى التورتة.

وقام الموظف بشراء المخدر ثم قامت البرازيلية بتحضير التورتة داخل مطبخ الفندق، حيث خلطت مخدر الحشيش مع مكونات الشيكولاتة والكريمة، وبعد الانتهاء، قدمت التورتة إلى صديقتها الفتاة الصينية النزيلة في الفندق نفسه.

ووفقا للتحقيقات فإنه بعد تناول الفتاة الصينية جزءا من التورتة شعرت بإعياء شديد واضطرابات، مما استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى.

وأظهرت الفحوصات الطبية والتحاليل وجود مخدر الحشيش في الجسم، الأمر الذي أدى إلى ضبط المتهمين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي استمعت إلى الشهود والتقارير الفنية والطبية وقررت في النهاية إدانتهما بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.