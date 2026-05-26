الثلاثاء: 26 أيار 2026
مصدر سعودي لـ سي إن إن : هذا شرطنا للتطبيع مع إسرائيل

خبرني  - أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر سعودي بأن المملكة لن تُطبع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار واضح لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية".

جاء ذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن دول الشرق الأوسط ستكون مُلزمة بالاعتراف بإسرائيل بمجرد التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأضاف المصدر أن السعودية "تتمسك بموقفها الثابت... وهو وجود مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرّح ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه طلب "إلزاميا" من دول الشرق الأوسط وغيرها التوقيع على اتفاقيات أبراهام بعد التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب مع إيران، مُهددا بعمل عسكري "أكبر وأقوى منه في أي وقت مضى" إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق على إنهاء الصراع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الانضمام إلى اتفاقات أبراهام خلال لقائهما في نوفمبر الماضي، لكن الأمير لم يوافق على ذلك قائلا: "نرغب في أن نكون جزءا من الاتفاقيات الإبراهيمية. لكننا نريد أيضا التأكد من أن الطريق نحو حلّ الدولتين مرسوم بوضوح".

وأضاف بن سلمان أنه أجرى "مناقشة بنّاءة" بشأن هذا الملف مع ترامب، مؤكدا: "سنعمل على ضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف".

 

 

