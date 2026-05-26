الثلاثاء: 26 أيار 2026
تركي آل الشيخ يتقدم بعرض لشراء نادٍ إنجليزي

خبرني  - أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مهتم بشراء نادٍ داخل إنجلترا، خلال المرحلة المقبلة.

وانتشرت العديد من الأنباء خلال الأشهر الماضية، أن آل الشيخ ينوي شراء نادي بريستول سيتي الإنجليزي، قبل أن ينفي رئيس هيئة الترفيه هذه الأخبار.

لكن وفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد تقدم تركي آل الشيخ، الآن بعرض لشراء نادي ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب".

من المفهوم أن كلاً من هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة ورابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم على دراية بهذا النهج، لكنهما لم يعلقا عليه.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن آل الشيخ، البالغ من العمر 44 عامًا، سيحتاج إلى إقناع هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة بأن مصدر التمويل وراء أي محاولة للاستحواذ منفصل عن صندوق الاستثمارات العامة لدولة الخليج.

صندوق الاستثمارات العامة هو الأداة الاستثمارية التي تمتلك نادي نيوكاسل يونايتد وأربعة من أكبر الأندية في الدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك نادي النصر الذي يلعب به كريستيانو رونالدو.

مصدر سعودي لـ سي إن إن : هذا شرطنا للتطبيع مع إسرائيل
