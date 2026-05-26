جميع الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية لموسم 2026-2027

خبرني - مع انتهاء معظم البطولات المحلية ذات التصنيف الأعلى في أوروبا، اتضحت معالم الكثير من الأندية المشاركة في البطولات القارية في الموسم القادم 2026-2027، وهي دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

ومن المقرر أن تكتمل باقي الفرق بعد إقامة مباريات التصفيات التأهيلية المقررة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بحسب شبكة "آر إم سي سبورت" (rmcsport) الفرنسية.

دوري أبطال أوروبا

تأهل 29 فريقا من أصل 36 إلى النسخة القادمة من أمجد البطولات الأوروبية، في مقدمتها باريس سان جيرمان حامل اللقب، وأرسنال طرفا المباراة النهائية للنسخة الحالية التي ستُقام يوم السبت المقبل على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، باعتبارهما بطلي الدوري المحلي في بلديهما.

قائمة الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027:

أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أستون فيلا، ليفربول من إنجلترا.

برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، فياريال، ريال بيتيس من إسبانيا.

بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ، شتوتغارت من ألمانيا.

إنتر ميلان، نابولي، روما، كومو من إيطاليا.

باريس سان جيرمان، لانس، ليل من فرنسا.

كلوب بروج من بلجيكا.

بورتو، سبورتنغ لشبونة من البرتغال.

آيندهوفن، فينورد من هولندا.

سلافيا براغ من جمهورية التشيك.

غلطة سراي من تركيا.

شاختار دونيتسك من أوكرانيا.

الدوري الأوروبي

ضمن 12 ناديا حتى الآن من أصل 36 أيضا مشاركتهم في النسخة القادمة من الدوري الأوروبي، البطولة التي حقق لقبها أستون فيلا قبل أيام.

وحصد أستون فيلا لقب الدوري الأوروبي بفوزه على فرايبورغ الألماني 3-0 في المباراة النهائية التي جرت يوم الأربعاء الماضي على ملعب توبراش بارك معقل بشيكتاش.

وستتضح هوية الفريق الثالث عشر يوم الأربعاء المقبل بعد معرفة نتيجة المباراة النهائية لدوري المؤتمر، التي ستجمع بين كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني.

الأندية المتأهلة إلى الدوري الأوروبي موسم 2026-2027:

بورنموث، سندرلاند من إنجلترا.

سيلتا فيغو، ريال سوسيداد من إسبانيا.

ميلان، يوفنتوس من إيطاليا.

هوفنهايم، باير ليفركوزن من ألمانيا.

أولمبيك مارسيليا، رين من فرنسا.

إيه زد ألكمار من هولندا.

تورينسي من البرتغال.

دوري المؤتمر الأوروبي

بحسب الشبكة الفرنسية فإن فريقين فقط ضمنا المشاركة في النسخة القادمة من البطولة التي انطلقت للمرة الأولى موسم 2021-2022.

وسيشارك فريقا برايتون من إنجلترا وخيتافي من إسبانيا في النسخة السادسة من دوري المؤتمر، على أن يتم تحديد باقي الفرق من خلال التصفيات.