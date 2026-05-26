قطر تنفي عرضها 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل لاتفاق

  • 26 أيار 2026
  • 03:00
خبرني  - نفت وزارة الخارجية القطرية صحة تقارير زعمت أن الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، إن هذه التقارير عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن هذه المزاعم يتداولها أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن جهود قطر الدبلوماسية، والتي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، معروفة وواضحة، مضيفا أن "هذه السرديات ماهي إلا محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام".

والاثنين، زار كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي الدوحة في إطار المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ابتداء من 28 من فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد الإيراني إلى الدوحة ضم كذلك محافظ البنك المركزي عبد الناصر همّتي.

وذكر مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية أن "محافظ البنك المركزي ضمن الوفد لمناقشة مسألة الأموال الإيرانية المجمدة التي تتناولها مذكرة التفاهم كجزء من الاتفاق النهائي المحتمل".

 

مصدر سعودي لـ سي إن إن : هذا شرطنا للتطبيع مع إسرائيل
